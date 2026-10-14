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НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Орадя

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Български баскетбол
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Мачът ще се играе в зала "Сила" в Пловдив.

Снимка: фейсбук страница на БК Локомотив Пд
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Локомотив Пловдив се изправя срещу румънски Орадя в търсене на първия си успех в турнира FIBA Europe Cup.

„Черно-белите“ ще се радват на силната домакинска подкрепа в зала „Сила“ в Пловдив за първия си сезон в евротурнирите.

Румънският им съперник постигна една от най-убедителните победи в откриващия кръг на преварата и ще се надява да продължи успешната си серия.

Не пропускайте да подкрепите българския представител в Европа.

Локомотив Пловдив срещу Орадя на 14-ти октомври, сряда, в 19:00 часа само по БНТ 3.

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#БК Локомотив Пловдив

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