НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Орадя

Локомотив Пловдив се изправя срещу румънски Орадя в търсене на първия си успех в турнира FIBA Europe Cup.

„Черно-белите“ ще се радват на силната домакинска подкрепа в зала „Сила“ в Пловдив за първия си сезон в евротурнирите.

Румънският им съперник постигна една от най-убедителните победи в откриващия кръг на преварата и ще се надява да продължи успешната си серия.



Не пропускайте да подкрепите българския представител в Европа.

Локомотив Пловдив срещу Орадя на 14-ти октомври, сряда, в 19:00 часа само по БНТ 3.