НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Испания - Аржентина 1:0, Феран Торес отбелязва дългоочаквания гол за иберийците

Испания и Аржентина играят при резултат 0:0 в големия финал на Мондиал 2026 на стадион "MetLife“ в Ню Джърси.

Испания започна по-активно финала и още в първите минути установи контрол върху топката, като затрудни Аржентина да изнесе играта си. След кратък период на испанско превъзходство световните шампиони постепенно изравниха владението и заложиха на търпеливо разиграване без излишен риск.

Първата по-сериозна голова възможност все пак беше за европейците, след като в 5-ата минута след няколко рикошета топката достигна до Ламин Ямал, но младият испанец стреля право в ръцете на Емилиано Мартинес.

В 14-ата минута Алексис Мак Алистър влезе много остро в краката на Дани Олмо край централната линия, но въпреки сериозното нарушение не получи жълт картон.

След половин час игра Ламин Ямал отново показа класа по десния фланг и центрира опасно към Дани Олмо, но нападателят не успя да засече подаването, а Емилиано Мартинес излезе навреме и предотврати опасността.

Испания организира продължителна атака, която завърши с удар на Микел Оярсабал от границата на наказателното поле в 39-ата минута. Изпълнението му обаче не затрудни Емилиано Мартинес, който улови спокойно топката.

Само 4 минути по-късно "Ла Фурия Роха" създаде нова опасност пред вратата на Аржентина. Марк Кукурея стреля по земя от левия фланг, но ударът му не беше достатъчно силен и точен, за да затрудни Емилиано Мартинес, който улови без проблем.

Лоша новина сполетя "албисалесте" в 44-ата минута. Лисандро Мартинес напусна терена, след като малко по-рано показа, че изпитва болка в областта на бедрото. Защитникът скри лицето си с фланелката при излизането, а неговото място зае Николас Отаменди.

Испания започна силно след подновяването на играта и веднага стигна до удар. Алекс Баена се възползва от неразчетени действия в защитата на Аржентина и стреля към вратата, но Емилиано Мартинес отново реагира сигурно и спаси.

Леандро Паредес получи жълт картон за удар с лакът в гърба на Родри. След нарушението между футболистите на двата отбора възникна кратко напрежение, но ситуацията бързо бе овладяна от Славко Винчич.

В 60-ата минута иберийците отново се доближиха до гола. Дани Олмо достигна до аутлинията след качествен рейд и върна топката към Марк Кукурея, но Гонсало Монтиел се намеси решително и изчисти в корнер.

В 73-ата минута "албиселесте“ записа нежелан рекорд. Аржентина се превърна в първия отбор от 1966 година насам, който не успява да отправи нито един удар към противниковата врата в първите 70 минути на финал на световно първенство.

В 77-ата минута Испания продължи да обсажда вратата на съперника. Първо Педри отправи удар, който попадна право в ръцете на Емилиано Мартинес, а секунди по-късно Пау Кубарси стреля мощно от далечна дистанция. Въпреки коварната траектория на топката, аржентинският страж отново се намеси уверено и запази нулевото равенство.

В 81-вата минута Аймерик Лапорт засече с глава центриране на Нико Уилямс, но ударът му бе твърде слаб и не затрудни Емилиано Мартинес, който без проблем улови топката.

В 89-ата минута Родри получи пространство пред наказателното поле и опита късмета си с изстрел от дистанция, но топката премина високо над напречната греда.

В третата минута на добавеното време Енцо Фернандес влезе грубо в краката на Пау Кубарси, получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки Аржентина с човек по-малко в решителните мигове на финала.

В седмата минута на добавеното време Испания получи отлична възможност да стигне до победен гол, след като Леандро Паредес фаулира Феран Торес на границата на наказателното поле. Въпреки че вече имаше жълт картон, аржентинският халф се размина с второ официално предупреждение.

В деветата минута на добавеното време Ламин Ямал изпълни по великолепен начин прекия свободен удар, насочвайки топката към горния ъгъл, но Емилиано Мартинес блесна с впечатляващо спасяване и запази равенството.

След края на редовното време резултатът остана 0:0 и победителят във финала на световното първенство ще бъде определен след продължения. Испания тотално доминираше статистически с 15 отправени удара срещу нито един за Аржентина, но не успя да преодолее вдъхновения Емилиано Мартинес.

В 93-тата минута Испания отново бе на сантиметри от откриващото попадение. Отлично центриране отдясно намери Нико Уилямс на няколко метра пред вратата, но крилото не успя да засече решително топката, а Емилиано Мартинес реагира навреме и изби в безопасна зона.

В 96-ата минута испанците все пак пратиха топката във вратата чрез Нико Уилямс, но радостта им бе кратка. Попадението не бе зачетено, след като главният съдия отсъди нарушение в хода на атаката, като най-вероятно санкцията бе за фаул на Микел Мерино срещу Николас Отаменди.

В 106-ата минута Испания най-накрая стигна до заслуженото попадение. Нико Уилямс овладя по отличен начин дълго подаване и с прецизен пас изведе Феран Торес зад защитата на Аржентина. Нападателят не сгреши и с мощен удар прати топката покрай Емилиано Мартинес за 1:0. Това бе 20-ият удар на испанците в срещата и логичното възнаграждение за тоталното им превъзходство.

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон – 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея – 16. Родри, 8. Фабиан Руис – 19. Ламин Ямал, 10. Дани Олмо, 15. Алекс Баена – 21. Микел Оярсабал

Резерви: Давид Рая, 13. Жоан Гарсия; 2. Марк Пубил, 3. Алекс Грималдо, 4. Ерик Гарсия, 5. Маркос Йоренте, 6. Микел Мерино, 9. Гави, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 7. Феран Торес, 11. Йереми Пино, 17. Нико Уилямс, 25. Виктор Муньос, 26. Борха Иглесиас

Селекционер: Луис де ла Фуенте

Аржентина: 23. Емилиано Мартинес – 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Талиафико – 7. Родриго Де Пол, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър - 9. Хулиан Алварес, 10. Лионел Меси, 15. Нико Гонсалес

Резерви: 1. Хуан Мусо, 12. Херонимо Руи; 2. Маркос Сенеси, 4. Гонсало Монтиел, 5. Леандро Паредес, 19. Николас Отаменди, 22. Лаутаро Мартинес, 17. Джулиано Симеоне, 25. Факундо Медина, 8. Валентин Барко, 11. Джовани Ло Селсо, 14. Есекиел Паласиос, 16. Тиаго Алмада, 18. Нико Пас, 21. Хосе Мануел Лопес

Селекционер: Лионел Скалони