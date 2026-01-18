НА ЖИВО: Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт"

Както по традиция, предаването е всяка неделя от 12:30 часа в ефира на БНТ 1.
Тази неделя в „Арена спорт“ ще видите:
Актуалните теми в българския футбол дискутираме с бившия изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев.
Има ли край сагата с Армстронг Око-Флекс? Говори спортният директор на Ботев Пловдив Иван Цветанов.
Големите имена в сноуборда са в Банско. Най-интересното от Световната купа в паралелните дисциплини на живо.
Първото голямо телевизионно интервю на новия национал по свободна борба Шамил Мамедов.
Всички тези теми и още тази неделя в 12:30 по БНТ 1