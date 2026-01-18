БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Както по традиция, предаването е всяка неделя от 12:30 часа в ефира на БНТ 1.

Слушай новината

Тази неделя в „Арена спорт“ ще видите:

Актуалните теми в българския футбол дискутираме с бившия изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев.

Има ли край сагата с Армстронг Око-Флекс? Говори спортният директор на Ботев Пловдив Иван Цветанов.

Големите имена в сноуборда са в Банско. Най-интересното от Световната купа в паралелните дисциплини на живо.

Първото голямо телевизионно интервю на новия национал по свободна борба Шамил Мамедов.

Всички тези теми и още тази неделя в 12:30 по БНТ 1

#"Арена спорт"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
1
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
2
Застудяването продължава
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
3
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
4
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
5
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
6
Президентска партия?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 18.01.2026 г., 12:20 ч.
Спортни новини 18.01.2026 г., 12:20 ч.
Симона Бакърджиева в предаването "Аз съм" Симона Бакърджиева в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:55 мин.
Спортни новини 17.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 17.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.01.2026 г., 12:25 ч.
Симона Иванова в предаването "Аз съм" Симона Иванова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни новини 16.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.01.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Политически коментари за бъдещ политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за бъдещ политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за Газа Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за Газа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат ледените дни? Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат ледените дни?
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ