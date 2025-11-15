БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

НА ЖИВО: Турция – България 1:0

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
7033
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Мачът е на 15 ноември от 19:00 ч. Студиото ни започва 30 минути по-рано.

Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
България гостува на Турция в четвъртия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 в своята група.

След звучния октомврийски шамар, който получихме от южните ни съседи, сега в Бурса Александър Димитров и неговите футболисти ще се опитат да намерят пътя към нещо по-добро.

Когато нямаш шанс за класиране, остава само да браниш честта си. Това е залогът!

Гледайте Турция – България, събота от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Студиото ни започва 30 минути по-рано.

