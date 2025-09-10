НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен с реч пред Европейския парламент за състоянието на Съюза

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент в Страсбург.

Това е първата ѝ реч за състоянието на Съюза след преизбирането ѝ.

Очаква се Фон дер Лайен да направи равносметка на постигнатото от Европейската комисия от началото на новия ѝ мандат и да представи визията за бъдещето си.

Сред акцентите ще бъдат глобалните предизвикателства, включително отношенията между Европейския съюз и Съединените щати, продължаващата подкрепа за Украйна, европейската отбрана и сигурност, както и следващият дългосрочен бюджет.

Речта е знаково събитие в началото на новия политически сезон в ЕС.

Речта на Урсула фон дер Лайен може да гледате на живо от 10 ч. по БНТ 2 и на сайта ни bntnews.bg.

Вижте още в прякото включване на Десислава Апостолова.