Националите на Балкан се присъединиха към подготовката на шампионите

Балкан вече може да разчита на новите си български попълнения в подготовката за сезон 2026/2027. Националите Павлин Иванов, Иван Алипиев, Александър Стоименов и Иван Спиров се присъединиха към тренировъчния процес на шампионите в Ботевград.

Четиримата баскетболисти бяха ангажирани с представителния отбор на България, но вече са на разположение на клубния си тим и започнаха работа със своите нови съотборници.

Балкан вече навлезе в същинската част от предсезонната си подготовка. Ботевградчани изиграха две престижни контроли срещу участника в Евролигата Апоел Тел Авив, като и в двата случая отстъпиха на израелския състав.

Следващата проверка за шампионите е на 6 септември, когато в Ботевград ще приемат ТФТ Скопие.

Подготовката ще продължи и с две приятелски срещи в Истанбул. На 13 септември Балкан ще премери сили с турския гранд Фенербахче, а два дни по-късно – на 15 септември, ще се изправи срещу Бордо Спортиф.

С присъединяването на четиримата български национали треньорският щаб вече ще разполага с повече от основните си състезатели за заключителния етап от подготовката преди началото на новия сезон.