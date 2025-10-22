Националка на Турция по художествена гимнастика се подготвя за новия сезон с лагер в България

Хатидже Гьокче Емир тренира с Валентина Иванова.
Националната състезателка на Турция Хатидже Гьокче Емир започна лагер в България, в рамките на подготовката си за новия сезон.
По време на престоя си у нас тя работи с националния треньор на България Валентина Иванова за втора поредна година.
„Работата с г-жа Валентина Иванова ми донесе изключително добри резултати. Следвах нейната тренировъчна програма, тя ми обяснява всеки детайл от съчетанията ми и се старая да ги изпълнявам по най-добрия начин. На Световното първенство в Бразилия се чувствах напълно подготвена и постигнах забележителен резултат именно благодарение на съвместната ни работа. Постигнатото през целия сезон ми даде ценен опит и още по-голяма мотивация за следващия. Благодаря много на треньор Валентина за всичко!“, сподели Хатидже Гьокче Емир.