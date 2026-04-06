Националният отбор по джудо за кадети с подготовка в Азербайджан

Националният отбор по джудо за кадети и кадетки ще проведе подготовка в Азербайджан, след края на Европейската купа в Ганджа през уикенда.

Тимът спечели общо пет медала. Две сребърни отличия взеха София Маврова (44 кг) и Мария Черкелиева (над 70 кг), а бронз имат Махмуд Жаафар (60 кг), Владимир Тодоров (66 кг) и Иван Николчев (73 кг).

На крачка от подиума остана Цветомир Вълков - пети (над 90 кг), седми е Пламен Димитров (81 кг).

Отборът, с треньор Мария Янчева, ще тренира в Азербайджан до сряда, съобщават от БФ Джудо.

На турнира участваха 269 състезатели от десет държави, а България беше представена от девет джудисти.