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Най-малко 19 жертви в Украйна след руски удари днес

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Москва обяви, че е подновила износа на зърно през Азовско море

Най-малко 19 жертви в Украйна след руски удари днес
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Поне 14 души загинаха при руски удар с дрон срещу жп гарата в Днипро. 3-ма загинали има и в Кременчук, 2-ма в Чернигов.

Русия съобщи, че е атакувала и кораб с товари за армията до пристанището в Одеса.

На този фон, Киев и Москва потвърдиха, че продължава спазването на 6-дневното примирие в обсадения от руските сили град Олешки и Херсонска област.

Русия съобщи, че продължават дейностите по разминиране. Днес или утре в Олешки се очаква да пристигне хуманитарна помощ за останалите в града около 2000 души.

Междувременно Русия съобщи, че е подновила спрения през юли износ на зърно с кораби през Азовско море и Керченския прoток към Черно море.

#жп гара в Днипро #14 загинали #удари в Украйна #Русия

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