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Наоми Осака и Каролина Мухова ще спорят за титлата в Бад Хомбург

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Спорт
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Финалът на турнира от сериите WTA 500 противопоставя две бивши представителки на топ 10, а горещините в Германия наложиха промяна в програмата

Наоми Осака и Каролина Мухова ще спорят за титлата в Бад Хомбург
Снимка: БГНЕС
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Наоми Осака и Каролина Мухова ще се изправят една срещу друга във финала на турнира по тенис от сериите WTA 500 в Бад Хомбург, който е последна генерална репетиция преди началото на „Уимбълдън“.

Японката достигна до първия финал на тревна настилка в кариерата си, а нейна съперничка ще бъде поставената под №4 в схемата Каролина Мухова. Чехкинята си осигури място в мача за трофея след успех над румънската квалификантка Елена-Габриела Русе с 6:4, 6:4.

Полуфиналният двубой беше прекъснат след края на първия сет заради високите температури и беше доигран няколко часа по-късно. Във втората част Мухова пропусна два мачбола в осмия гейм, но все пак сложи край на срещата при третата си възможност.

Осака ще преследва първата си титла от Откритото първенство на Австралия през 2021 година. Оттогава насам четирикратната шампионка от Големия шлем е достигала до още три финала, но не успя да спечели нито един от тях.

Заради продължаващите горещини в Германия организаторите взеха решение да изтеглят началния час на финала с два часа и половина по-рано.

"Тази корекция в графика е направена в отговор на изключително тежките метеорологични условия и отразява нашия ангажимент да дадем приоритет на здравето, безопасността и благополучието на всички присъстващи на събитието“, обявиха организаторите.

Турнирът в Бад Хомбург е сред последните подготвителни надпревари преди старта на „Уимбълдън“ в понеделник, където Осака ще се опита да подобри най-доброто си постижение досега – достигане до третия кръг.

#тенис турнир в Бад Хомбург 2026 #Каролина Мухова

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