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НАСА продължава да работи по плана си за лунна база, въпреки неуспехите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:07 мин.
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наса публикува изумителни снимки земята луната снимки
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НАСА оповести нови мисии, които ще подпомогнат бъдещото създаване на база на повърхността на Луната - проект, който започва да придобива реални очертания, въпреки неотдавнашните неуспехи, предаде АФП.

Четирите нови мисии с общ бюджет от около 600 милиона долара, които ще бъдат осъществени в сътрудничество с три американски компании - "Астроботик", "Файърфлай аеро" и "Интюитив машинс", се прибавят към други, обявени през месец май от американската космическа агенция.

Те ще включват доставянето на Луната на научни инструменти, които да подготвят почвата за строителството на лунната база.

Съобщението идва скоро, след като зрелищната експлозия на ракетата "Ню Глен" на компанията "Блу ориджин" на мултимилиардера Джеф Безос нанесе удар по лунните амбиции на НАСА.

Въпреки този неуспех, високопоставени служители на американската космическа агенция увериха, че обмислят "други варианти" за изпращане на лунния модул, разработен от "Блу ориджин", в случай че ракетата "Ню Глен" не може да бъде използвана навреме.

НАСА освен това планира "да осъществи поне една мисия през 2026 г." чрез друга компания, според Карлос Гарсия-Галан, отговорник за лунната база.

За да спази натоварения си график, американската космическа агенция не изключва възможността да пренасочи марсоход за използване на Луната.

След като години наред работи по изграждането на космическа станция около Луната, наречена "Гейтуей”), през март НАСА обяви, че занапред ще се съсредоточи върху създаването на инфраструктура на повърхността, за която са обещани 20 милиарда долара.

Базата е планирана в близост до Южния полюс на Луната - стратегическа зона заради наличието на вода под формата на лед в почвата ѝ, като се се очаква строителството ѝ да започне през 2029 г., както беше обявено тогава.

Замислен, за да се конкурира с Китай, който също има амбицията да изпрати хора на Луната и да изгради база на повърхността ѝ, този изключително амбициозен план все още остава неясен в някои отношения.

През последните месеци НАСА започна да разкрива подробности за своята визия, която включва използването на спускаеми модули, луноходи за всякакъв терен и дронове, с чиято помощ той да бъде проучен, а след това постепенно на повърхността на Луната да бъде изградена инфраструктура с електропреносна мрежа и херметизирани жилища.

#мисия до Луната #НАСА

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