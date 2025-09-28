БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Наталия Киселова поздрави националния отбор по волейбол за достойното представяне на световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази
Наталия Киселова поздрави националния отбор по волейбол за достойното представяне на световното първенство
Слушай новината

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави националния отбор по волейбол – мъже, за достойното представяне на финала и спечелването на сребърен медал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Вие доказахте, че успехът се постига с много талант, тренировки, воля и екипна работа, пише в адреса, цитиран от пресцентъра на парламента.

Цяла България ви гледа и изпита гордост от вашата сила и енергия, от несломимия ви дух, посочи председателят на парламента. Въпреки че сте най-младия отбор сред всички участници в световно първенство, вие записахте своите имена с големи сребърни букви сред най-добрите в света. Над половин век след предишния волейболен финал с участието на България, днес вие отново доказахте, че страната ни има своето място на световния волейболен връх, допълни Наталия Киселова.

Председателят на Народното събрание благодари на треньорите на отбора за перфектната физическа и психическа подготовка и стратегия, които "превърнаха младия ни отбор в достоен съперник на най-добрите в света". Киселова поздрави и Българската федерация по волейбол за грандиозния успех на националния отбор.

Вярвам, че на всеки един от вас му предстоят още дълги години блестяща спортна кариера, изпълнена с много победи и медали. Пожелавам ви да бъдете в отлична спортна форма, да споделяте своите успехи със семействата и приятелите си, и да се радвате на обичта на всички българи и на феновете на волейбола по света, е допълнено в адреса от председателя на парламента.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините. Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.

Свързани статии:

Организират тържествено посрещане на волейболните национали
Организират тържествено посрещане на волейболните национали
Събитието ще бъде във вторник на площад "Св. Александър Невски" от...
Чете се за: 01:12 мин.
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не успя да спре перфектно...
Чете се за: 05:20 мин.
# Наталия Киселова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
3
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
5
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
6
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
6
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...

Още от: Волейбол

Васил Терзиев: Голям оптимист съм за бъдещето на българския волейбол
Васил Терзиев: Голям оптимист съм за бъдещето на българския волейбол
Организират тържествено посрещане на волейболните национали Организират тържествено посрещане на волейболните национали
Чете се за: 01:12 мин.
Симоне Джанели: България ще бъде на върха още през 2026 г. Симоне Джанели: България ще бъде на върха още през 2026 г.
Чете се за: 01:02 мин.
Делян Пеевски: За нас волейболистите ни са Номер 1 Делян Пеевски: За нас волейболистите ни са Номер 1
Чете се за: 00:50 мин.
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България" Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
7458
Чете се за: 02:57 мин.
Росен Желязков: Най-доброто за волейболните национали тепърва предстои Росен Желязков: Най-доброто за волейболните национали тепърва предстои
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“ Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме...
Чете се за: 01:20 мин.
Политика
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ