БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Недоволство заради лиспа са улици и проблеми с водоснабдяването във Варненско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Жители на село Долище са събрали подписка с конкретни искания към община Аксаково

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Живеещите във варненското село Долище се изпратили подписка до община Аксаково с конкретни искания за подобряване на инфраструктурата на населеното място. Те се надяват, че в новия бюджет на общината ще бъдат отделени средства за асфалтиране на улици в селото и осигуряване на нормално водоподаване.

Над 250 подписа са събрали жителите на селото във връзка с предстоящото приемане на бюджета на община Аксаково за следващата година. Като основен проблем жителите определят лошата инфраструктура на улиците вътре в самото село.

Кирил Меджеделиев: "Решихме да бъдем конструктивни и да внесем искане-предложение при изготовянето на бюджета на общината за предвиждане на бюджет за изграждане на инфраструктура основно, защото смятаме, че общинската администрация е доста пасивна в последните години и в селото може лесно да се забележи, че не се инвестира достатъчно в инфраструктура. Както отбелязахте, през летните месеци има проблеми с безводие, а ние смятаме, че в околността, където се намираме, има достатъчно вода, просто тя трябва да бъде управлявана правилно."

Красимира Дянкова - зам.-кмет на Община Аксаково: "Бих искала да кажа все пак, че общинска администрация полага, според мен, достатъчно усилия, за да изглеждат всички населени места на територията на общината, които са 23, с различен по брой население, със сравнително добра инфраструктура. Цялата ни мрежа е над 300 км. улична и пътна, така че с бюджета, с който ние разполагаме, няма как да осигуриме веднага и навсякъде ресурса за ремонт или за възстановяване на уличните настилки. Действително, имаме изработен проект за три улици в село Долище, който имаме и разрешение за строеж, разбира се, но чакаме финансиране. Вече втора година подаваме документи към междуведомствената комисия. Надяваме се тази или в началото на следващата година все пак това финансиране да бъде осигурено, тъй като само с общински средства не можем да постигнем кой знае какво. Все пак жителите на Долище би следвало да отбележат, че само преди две години беше изцяло обновен пътят, довеждащ до селото - около 5 км, което е една значителна инвестиция за нашите мащаби. Според нас проблемът, който в момента трябва да решим и който ни предстои като основна задача, приоритетна пред ръководството на общината е водоснабдяването на селото, защото водоснабдителната мрежа, довеждащата и вътрешната е действително остаряла. Необходимо е задължително да се подмени цялата мрежа, с която ние с ръководството на ВИК правим регулярни срещи, сме се разбрали да се включи както в техния бизнес план за довеждаща инфраструктура, така и за вътрешната мрежа, която ще е наш ангажимент през следващите три години."

#проблеми с водоснабдяването #Долище #лоша инфраструктура #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
1
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
2
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
3
Почина финансистът Емил Хърсев
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
4
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
5
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
6
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Регионални

Цяла нощ почистват центъра на София след безредиците
Цяла нощ почистват центъра на София след безредиците
Възстановено е движението на градския транспорт в центъра на София Възстановено е движението на градския транспорт в центъра на София
Чете се за: 01:12 мин.
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи 10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Чете се за: 00:55 мин.
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО) Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 03:57 мин.
Пожар в колектор спря тока в част от центъра на София Пожар в колектор спря тока в част от центъра на София
Чете се за: 00:55 мин.
След 20 години служба на държавата – 11 полицейски коня бяха продадени на търг След 20 години служба на държавата – 11 полицейски коня бяха продадени на търг
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи 10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Мъгливо утро, слънчев следобед днес Мъгливо утро, слънчев следобед днес
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне днес с ирландския президент и ще говори пред...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Цяла нощ почистват центъра на София след безредиците
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ