Недоволство заради лиспа са улици и проблеми с водоснабдяването във Варненско

Жители на село Долище са събрали подписка с конкретни искания към община Аксаково
Живеещите във варненското село Долище се изпратили подписка до община Аксаково с конкретни искания за подобряване на инфраструктурата на населеното място. Те се надяват, че в новия бюджет на общината ще бъдат отделени средства за асфалтиране на улици в селото и осигуряване на нормално водоподаване.
Над 250 подписа са събрали жителите на селото във връзка с предстоящото приемане на бюджета на община Аксаково за следващата година. Като основен проблем жителите определят лошата инфраструктура на улиците вътре в самото село.
Кирил Меджеделиев: "Решихме да бъдем конструктивни и да внесем искане-предложение при изготовянето на бюджета на общината за предвиждане на бюджет за изграждане на инфраструктура основно, защото смятаме, че общинската администрация е доста пасивна в последните години и в селото може лесно да се забележи, че не се инвестира достатъчно в инфраструктура. Както отбелязахте, през летните месеци има проблеми с безводие, а ние смятаме, че в околността, където се намираме, има достатъчно вода, просто тя трябва да бъде управлявана правилно."
Красимира Дянкова - зам.-кмет на Община Аксаково: "Бих искала да кажа все пак, че общинска администрация полага, според мен, достатъчно усилия, за да изглеждат всички населени места на територията на общината, които са 23, с различен по брой население, със сравнително добра инфраструктура. Цялата ни мрежа е над 300 км. улична и пътна, така че с бюджета, с който ние разполагаме, няма как да осигуриме веднага и навсякъде ресурса за ремонт или за възстановяване на уличните настилки. Действително, имаме изработен проект за три улици в село Долище, който имаме и разрешение за строеж, разбира се, но чакаме финансиране. Вече втора година подаваме документи към междуведомствената комисия. Надяваме се тази или в началото на следващата година все пак това финансиране да бъде осигурено, тъй като само с общински средства не можем да постигнем кой знае какво. Все пак жителите на Долище би следвало да отбележат, че само преди две години беше изцяло обновен пътят, довеждащ до селото - около 5 км, което е една значителна инвестиция за нашите мащаби. Според нас проблемът, който в момента трябва да решим и който ни предстои като основна задача, приоритетна пред ръководството на общината е водоснабдяването на селото, защото водоснабдителната мрежа, довеждащата и вътрешната е действително остаряла. Необходимо е задължително да се подмени цялата мрежа, с която ние с ръководството на ВИК правим регулярни срещи, сме се разбрали да се включи както в техния бизнес план за довеждаща инфраструктура, така и за вътрешната мрежа, която ще е наш ангажимент през следващите три години."