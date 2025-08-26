Необичайно ниски сутрешни температури във вторник

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат от 8 до 13°, в София - около 8, на морския бряг - между 15 и 18°, а максималните - между 26 и 31°, в София - около 26.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат от 25 до 28°. Температурата на морската вода е 25 - 26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13.

През следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат между 32 и 37°.

