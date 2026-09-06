Носкова елиминира Костюк и ще спори със Сабаленка на US Open

Шампионката от Уимбълдън Линда Носкова се класира за четвъртфиналите на US Open след трисетова победа над Марта Костюк. Шестата поставена чехкиня се наложи над 12-ата в схемата украинка със 7:5, 5:7, 6:4 за два часа и 22 минути.

Носкова за втори пореден турнир от Големия шлем успя да преодолее Костюк. Двете отново се срещнаха, този път на твърдите кортове в Ню Йорк, след като чехкинята победи украинката и на полуфиналите на Уимбълдън през юли по пътя към титлата.

Първият сет предложи пет пробива, като Носкова реализира три от тях и поведе в мача. Костюк обаче отговори във втората част, като спечели четири поредни гейма в края, заличи пробив пасив и изравни резултата, след като отрази два мачбола.

В решителния сет двете си размениха по един пробив, преди нов брейк да даде предимство на Носкова за 4:3. Чехкинята затвърди пробива си, а при следващото си подаване получи възможност да приключи мача. Тя се възползва от общо шестия си мачбол и си осигури място сред най-добрите осем в Ню Йорк.

На четвъртфиналите Линда Носкова ще се изправи срещу действащата шампионка и водачка в схемата Арина Сабаленка (Беларус). По-рано днес Сабаленка елиминира представителката на домакините Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:3.