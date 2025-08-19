БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Хипопотамът пигмей скоро ще се премести в зоопарка в град Мюлуз, Източна Франция

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Звездата на зоологическата градина в Берлин се мести. Хипопотамът пигмей Тони напуска Германия и скоро ще се премести в зоопарка в град Мюлуз, Източна Франция.

Там женският хипопотам ще има условия, подходящи за нейната възраст. Тони се роди през юни миналата година. Името ѝ, вдъхновено от германската футболна звезда Антонио Рюдигер, беше избрано от повече от 20 000 предложения. Бебето бързо стана звезда в социалните медии и любимка на посетителите, които сега ще могат да се сбогуват с нея преди отпътуването.

#Берлин #хипопотам #зоопарк

Последвайте ни

ТОП 24

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
1
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
2
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Какви са щетите след пожара в Българово?
4
Какви са щетите след пожара в Българово?
Тръмп и Зеленски: Срещата
5
Тръмп и Зеленски: Срещата
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
6
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
4
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Любопитно

Заради разширяването на мина: Местят 113-годишна църква на три километра
Заради разширяването на мина: Местят 113-годишна църква на три километра
На сянка и със сладолед - така снежните леопарди в Столичния зоопарк се справят с летните дни На сянка и със сладолед - така снежните леопарди в Столичния зоопарк се справят с летните дни
Чете се за: 02:45 мин.
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на Вътрешна Монголия "Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на Вътрешна Монголия
Чете се за: 01:12 мин.
Иновативен начин за разхлаждане: В Кьолн разпънаха противопожарни маркучи Иновативен начин за разхлаждане: В Кьолн разпънаха противопожарни маркучи
Чете се за: 00:40 мин.
Поглед към Космоса: Потокът от падащи звезди Персеиди достига своя пик Поглед към Космоса: Потокът от падащи звезди Персеиди достига своя пик
Чете се за: 03:10 мин.
Фестивалът "Наадам" завладя Вътрешна Монголия Фестивалът "Наадам" завладя Вътрешна Монголия
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Код жълто за валежи във вторник Код жълто за валежи във вторник
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Общинска комисия описва щетите от огнената стихия в Българово
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Поредна нощ на протести в Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
По света
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Всеки шести пенсионер в България продължава да работи и след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ