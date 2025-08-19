Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк

Звездата на зоологическата градина в Берлин се мести. Хипопотамът пигмей Тони напуска Германия и скоро ще се премести в зоопарка в град Мюлуз, Източна Франция.

Там женският хипопотам ще има условия, подходящи за нейната възраст. Тони се роди през юни миналата година. Името ѝ, вдъхновено от германската футболна звезда Антонио Рюдигер, беше избрано от повече от 20 000 предложения. Бебето бързо стана звезда в социалните медии и любимка на посетителите, които сега ще могат да се сбогуват с нея преди отпътуването.