Нова версия на българския изкуствен интелект разработиха от Инстута "INSAIT"

Нова версия на българския изкуствен интелект. BG-GPT вече разпознава изображения, глас, обработва документи и търси информация в интернет.
Третата версия на продукта е достъпна от днес. А функционалностите му могат да се ползват свободно от потребителите и институциите, като са изцяло разработени от Института "INSAIT" към Софийския университет.
Проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на "INSAIT": "Базата му данни е обновена от края на 2025, има достъп до интернет. Тоест той е много по-мощна система от предишните. Има и мобилни приложения, които гражданите могат да свалят и да ползват."