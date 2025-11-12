БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 12.11.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Акценти за деня:

ТЕХНОЛОГИИ

Дигиталното евро ще осигури достъп до парите дори при срив от банката

Европейската централна банка подготвя нова форма на пари – дигиталното евро, което ще допълни обикновените банкноти, като направи плащанията по-сигурни и достъпни.

Ученици в Свищов учат с изкуствен интелект

Ученици от Професионалната държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" в Свищов прилагат модел на обучение STEM+B, обединяващ наука, технологии, инженерство, математика и бизнес. По повод Международния ден на счетоводителя те изготвиха счетоводен баланс в евро, използвайки изкуствен интелект за създаване на калкулатор за превалутиране.

КУЛТУРА И ЛАЙФСТАЙЛ

Награди "Жени на годината" на Harper's Bazaar

В Лондон се проведе церемонията на списание Harper's Bazaar за наградите "Жени на годината". Събитието почете постиженията на жените в киното, музиката, модата и спорта.

Мария Бакалова с нова роля в холивудски трилър

Номинираната за “Оскар” Мария Бакалова и Джорджина Кембъл ще участват заедно с ЛаКийт Станфийлд в независимия трилър “Double Blind” на режисьора Джон Хайъмс.

Започна прочутият карнавален сезон в Кьолн

Традиционно, на 11 ноември, точно в 11:11 часа, на 11-тия ден от 11-тия месец, в Кьолн започна прочутият карнавален сезон. Събитието събира близо 70 000 души и включва почти 500 карнавални клуба.

Холивудската актриса Даян Крюгер откри коледните витрини на магазин в Париж

Холивудската актриса Даян Крюгер откри коледните витрини на популярен универсален магазин в Париж. Тази година темата е "Коледа в Ню Йорк", представяща миниатюрен Манхатън с движещи се кученца и блестящи светлини.

СВЯТ

Суперлуна озари нощното небе над Кьолн

Над германския град Кьолн се издигна ярка суперлуна, която освети катедралата – един от символите на града. Това астрономическо явление се случва, когато Луната е най-близо до Земята и изглежда с около 7% по-голяма от обичайното.

Бебе хипопотам направи първата си баня в Берлин

В зоопарка на Берлин, малко хипопотамче, родено на 28 септември, за първи път се потопи в лагуната заедно с майка си Нала. Майката внимателно го напътстваше към плитчините, докато то се учеше да плува.

Ветроустойчив дрон за доставки на лекарства

Учени от университета в Саутхамптън показаха дрона "Юпитер" – безпилотна система, която излита вертикално, прелита хоризонтално и може да носи до 2 кг медикаменти до остров Уайт.

Диджей поведе стотици в Мадрид с подвижен пулт на колело

Британският диджей Дом Уайтинг поведе стотици велосипедисти, скейтъри и пешеходци по улиците на Мадрид с подвижен пулт на колело. Проектът му Drum & Bass on a Bike стартира през 2021 г. с цел да обединява хората чрез музика и движение.

СПОРТ

Ламин Ямал напусна лагера на Испания

Звездата на Барселона Ламин Ямал напусна лагера на националния отбор на Испания след скандал, отпадайки от състава за квалификациите срещу Грузия и Турция за Мондиал 2026.

Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Българският пилот Никола Цолов ще направи своя дебют във Формула 2 още този месец, стартирайки в последните два кръга на сезона в Катар и Абу Даби с отбора на “Campos Racing”.

Младежкият национален отбор по футбол се готви за квалификации

Селекцията на България тренира усилено преди европейската квалификация срещу Шотландия на 18 ноември на стадион “Фър Парк“ в Мадъруел от 19:30 ч. българско време.

България – фаворит в групата си от евроквалификациите по баскетбол за жени

ФИБА определи България като водещ претендент в група “Е” за Евробаскет 2027. Анализаторите отбелязват, че тимът ни, воден от старши треньор Таня Гатева, разполага с класни състезатели като Борислава Христова и Кайла Хилсман.

Последвайте ни

ТОП 24

ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
1
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
2
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
4
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
6
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: По света

Диджей поведе стотици в Мадрид с подвижен пулт на колело
Диджей поведе стотици в Мадрид с подвижен пулт на колело
Ветроустойчив дрон за доставки на лекарства Ветроустойчив дрон за доставки на лекарства
Чете се за: 00:30 мин.
Бебе хипопотам направи първата си баня в Берлин Бебе хипопотам направи първата си баня в Берлин
Чете се за: 00:27 мин.
Суперлуна озари нощното небе над Кьолн Суперлуна озари нощното небе над Кьолн
Чете се за: 00:27 мин.
Холивудската актриса Даян Крюгер откри коледните витрини на магазин в Париж Холивудската актриса Даян Крюгер откри коледните витрини на магазин в Париж
Чете се за: 00:30 мин.
Започна прочутият карнавален сезон в Кьолн Започна прочутият карнавален сезон в Кьолн
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива? Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ