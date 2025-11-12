Новините 12.11.2025 г.

Акценти за деня:

ТЕХНОЛОГИИ

Дигиталното евро ще осигури достъп до парите дори при срив от банката

Европейската централна банка подготвя нова форма на пари – дигиталното евро, което ще допълни обикновените банкноти, като направи плащанията по-сигурни и достъпни.

Ученици в Свищов учат с изкуствен интелект

Ученици от Професионалната държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" в Свищов прилагат модел на обучение STEM+B, обединяващ наука, технологии, инженерство, математика и бизнес. По повод Международния ден на счетоводителя те изготвиха счетоводен баланс в евро, използвайки изкуствен интелект за създаване на калкулатор за превалутиране.

КУЛТУРА И ЛАЙФСТАЙЛ

Награди "Жени на годината" на Harper's Bazaar

В Лондон се проведе церемонията на списание Harper's Bazaar за наградите "Жени на годината". Събитието почете постиженията на жените в киното, музиката, модата и спорта.

Мария Бакалова с нова роля в холивудски трилър

Номинираната за “Оскар” Мария Бакалова и Джорджина Кембъл ще участват заедно с ЛаКийт Станфийлд в независимия трилър “Double Blind” на режисьора Джон Хайъмс.

Започна прочутият карнавален сезон в Кьолн

Традиционно, на 11 ноември, точно в 11:11 часа, на 11-тия ден от 11-тия месец, в Кьолн започна прочутият карнавален сезон. Събитието събира близо 70 000 души и включва почти 500 карнавални клуба.

Холивудската актриса Даян Крюгер откри коледните витрини на магазин в Париж

Холивудската актриса Даян Крюгер откри коледните витрини на популярен универсален магазин в Париж. Тази година темата е "Коледа в Ню Йорк", представяща миниатюрен Манхатън с движещи се кученца и блестящи светлини.

СВЯТ

Суперлуна озари нощното небе над Кьолн

Над германския град Кьолн се издигна ярка суперлуна, която освети катедралата – един от символите на града. Това астрономическо явление се случва, когато Луната е най-близо до Земята и изглежда с около 7% по-голяма от обичайното.

Бебе хипопотам направи първата си баня в Берлин

В зоопарка на Берлин, малко хипопотамче, родено на 28 септември, за първи път се потопи в лагуната заедно с майка си Нала. Майката внимателно го напътстваше към плитчините, докато то се учеше да плува.

Ветроустойчив дрон за доставки на лекарства

Учени от университета в Саутхамптън показаха дрона "Юпитер" – безпилотна система, която излита вертикално, прелита хоризонтално и може да носи до 2 кг медикаменти до остров Уайт.

Диджей поведе стотици в Мадрид с подвижен пулт на колело

Британският диджей Дом Уайтинг поведе стотици велосипедисти, скейтъри и пешеходци по улиците на Мадрид с подвижен пулт на колело. Проектът му Drum & Bass on a Bike стартира през 2021 г. с цел да обединява хората чрез музика и движение.

СПОРТ

Ламин Ямал напусна лагера на Испания

Звездата на Барселона Ламин Ямал напусна лагера на националния отбор на Испания след скандал, отпадайки от състава за квалификациите срещу Грузия и Турция за Мондиал 2026.

Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Българският пилот Никола Цолов ще направи своя дебют във Формула 2 още този месец, стартирайки в последните два кръга на сезона в Катар и Абу Даби с отбора на “Campos Racing”.

Младежкият национален отбор по футбол се готви за квалификации

Селекцията на България тренира усилено преди европейската квалификация срещу Шотландия на 18 ноември на стадион “Фър Парк“ в Мадъруел от 19:30 ч. българско време.

България – фаворит в групата си от евроквалификациите по баскетбол за жени

ФИБА определи България като водещ претендент в група “Е” за Евробаскет 2027. Анализаторите отбелязват, че тимът ни, воден от старши треньор Таня Гатева, разполага с класни състезатели като Борислава Христова и Кайла Хилсман.