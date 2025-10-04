БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очаквайте Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Темите в предаването на 5 октомври!

Арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази неделя в "Арена спорт" ще видите:

Специален гост - помощник треньорът на мъжкия национален отбор по волейбол Андрей Жеков след фурора на тима ни на световното първенство във Филипините. Аспарух Аспарухов също застава пред камерата на БНТ.

Ексклузивно интервю със заместник изпълнителния директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов по всички актуални теми.

Участие в предаването ще вземе сноубордистът Тервел Замфиров.

За "Арена спорт" говори и спортният директор на маратона на София Милица Мирчева.

Всичко това в "Арена спорт" тази неделя от 12:30 ч. по БНТ 1.

#"Арена спорт"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
1
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас (СНИМКИ)
2
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас...
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
3
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
4
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
5
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
6
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Волейбол

Гледайте Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
Гледайте Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
Димитър Златанов: Имаме отбор, с който всички ще се съобразяват Димитър Златанов: Имаме отбор, с който всички ще се съобразяват
Чете се за: 02:47 мин.
Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство
Чете се за: 03:17 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Гордея се с моя отбор, изживяхме нещо незабравимо Джанлоренцо Бленджини: Гордея се с моя отбор, изживяхме нещо незабравимо
Чете се за: 04:02 мин.
Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище
Чете се за: 00:40 мин.
Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200 Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Рапърът Диди влиза в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ