Окръжен съд - Варна заседава по делото срещу Благомир Коцев

Във Варненския окръжен съд се проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета Благомир Коцев, двама общински съветници, бизнесмен от града и вече бивш ПР експерт в общината.

Те са обвинени за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага. Тъй като двама от обвиняемите са кандидати за народни представители, съдът реши делото да продължи след обявяването на резултатите от предсрочните парламентарни избори. Адвокатът на Коцев - Ина Лулчева, заяви, че обвинението е неясно и противоречиво и поиска да се разгледа размерът на паричната гаранция на кмета на Варна, която е 200 00 лева. А защитниците на останалите обвиняеми поискаха делото да се върне на прокуратурата. Съдът реши, че мерките за неотклонение на обвиняемите остават същите. Припомняме, че кметът на Варна и трима от другите обвиняеми бяха арестувани на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията.