Оливер Камдем ще се срещне с феновете преди Левски – Университатя Крайова

Десният защитник ще бъде специален гост на "Синя фиеста“, а присъствието му подсказва, че едва ли ще бъде на разположение за европейския двубой
Защитникът на Левски Оливер Камдем ще бъде специален гост на традиционната "Синя фиеста“, която клубът организира преди всеки домакински мач. Националът на Камерун ще раздава автографи и ще се снима с привържениците преди първата среща срещу Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.
Камдем ще бъде на разположение на феновете между 18:45 и 19:45 часа в района около стадион „Георги Аспарухов“. Неговото участие в инициативата обаче е и знак, че най-вероятно няма да бъде сред опциите на старши треньора Хулио Веласкес за предстоящия европейски сблъсък заради контузия.
Крайният бранител не попадна и в разширения състав на „сините“ за домакинския успех над Дунав (Русе) в първия кръг на новия сезон, което допълнително подсказва, че възстановяването му все още не е приключило.
Освен срещата с Камдем, организаторите са подготвили богата програма за привържениците. Около сектор „А“ ще бъдат разположени специални зони на партньорите на клуба, начело с генералния спонсор Palms Bet, където феновете ще могат да се включат в различни игри и активности.
За доброто настроение ще се погрижат музикална програма, скара и пица, а най-малките привърженици ще имат възможност да се срещнат с клубния талисман Лъвски.
От Левски призоваха феновете да изпълнят стадиона и да подкрепят отбора в един от най-важните мачове от началото на сезона.
"Стадионът ще е син, София ще е синя, България ще е синя. Заедно ще спечелим и тази битка!“, написаха от клуба.
Левски приема Университатя Крайова утре вечер от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в първия двубой от втория квалификационен кръг на Шампионска лига.