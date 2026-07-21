Оливер Камдем ще се срещне с феновете преди Левски – Университатя Крайова

Защитникът на Левски Оливер Камдем ще бъде специален гост на традиционната "Синя фиеста“, която клубът организира преди всеки домакински мач. Националът на Камерун ще раздава автографи и ще се снима с привържениците преди първата среща срещу Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Камдем ще бъде на разположение на феновете между 18:45 и 19:45 часа в района около стадион „Георги Аспарухов“. Неговото участие в инициативата обаче е и знак, че най-вероятно няма да бъде сред опциите на старши треньора Хулио Веласкес за предстоящия европейски сблъсък заради контузия.

Крайният бранител не попадна и в разширения състав на „сините“ за домакинския успех над Дунав (Русе) в първия кръг на новия сезон, което допълнително подсказва, че възстановяването му все още не е приключило.

Освен срещата с Камдем, организаторите са подготвили богата програма за привържениците. Около сектор „А“ ще бъдат разположени специални зони на партньорите на клуба, начело с генералния спонсор Palms Bet, където феновете ще могат да се включат в различни игри и активности.

За доброто настроение ще се погрижат музикална програма, скара и пица, а най-малките привърженици ще имат възможност да се срещнат с клубния талисман Лъвски.

От Левски призоваха феновете да изпълнят стадиона и да подкрепят отбора в един от най-важните мачове от началото на сезона.

"Стадионът ще е син, София ще е синя, България ще е синя. Заедно ще спечелим и тази битка!“, написаха от клуба.

Левски приема Университатя Крайова утре вечер от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в първия двубой от втория квалификационен кръг на Шампионска лига.