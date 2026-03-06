БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Омбудсманът Велислава Делчева поиска информация дали е готова новата формула за сградната инсталация

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Искането е към служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков

омбудсманът настоява гарантиране правата хората увреждания изборния процес
Снимка: Архив/БГНЕС
Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков с искане на информация дали има напредък и ако има, какъв, във връзка с изработването на новия начин за изчисляване на количеството енергия, отдадена от т.нар. сградна инсталация в сгради - етажна собственост. Това съобщиха от кабинета на омбудсмана. Това е поредното писмо по темата, след като и предишният управленски екип на ресорното министерство не представи нова методика за изчисление на сградната инсталация.

Повод за писмото на Делчева са жалбите от граждани за липсата на действаща формула за изчисляване на този компонент в сметките за отопление. Причината е, че изпълнението на формулата по Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, приложение към Наредбата са топлоснабдяването, е спряно от 12 септември 2025 г. с определение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), допълниха от институцията.

Делчева посочва, че правните последици от спряното изпълнение на формулата все още не са уредени. Следващото заседание на ВАС по делото е насрочено за 28 април 2026 г., а отчетният период за 2025-2026 г. приключва на 30 април 2026 г. След тази дата топлинните счетоводители следва да отчетат показанията на уредите в имотите на гражданите, да извършат дялово разпределение на топлинната енергия и да издадат годишните изравнителни сметки.

В писмото си омбудсманът подчертава, че стойността на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, представлява съществена част от сметките на домакинствата през есенно-зимния сезон и в много случаи е причина за формирането на необяснимо високи задължения към топлофикационните дружества. Затова правилата и параметрите, които министърът определя в наредбата за топлоснабдяването от Закона за енергетиката, имат висока социална значимост.

Делчева заявява категорично становище, че редът и начинът за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, трябва да гарантират точно, ясно, прозрачно и справедливо отчитане на индивидуалното потребление на топлинна енергия във всеки имот в сградите - етажна собственост.

През октомври 2025 г. Делчева поиска спешни мерки след решението на Върховния касационен съд за спиране на формулата за изчисляване на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради – етажна собственост. Омбудсманът припомня, през февруари 2025 г. институцията е поискала становище от Министерството на енергетиката относно това как ще се формират месечните сметки на потребителите, след като е обявено намерението за изготвяне на нова формула за изчисляване на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация.

#министър Трайчо Трайков #формула за сградна инсталация #Велислава Делчева #искане #омбудсман

