БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опасно ветровито и горещо време през уикенда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
горещо време събота
Слушай новината

Опасно ветровито, с предупреждение за пориви със скорост до около 80 км/ч, ще днес бъде в областите Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. В съботния ден времето ще е предимно слънчево.

След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Максималните температури, ще бъдат между 30° и 35°. През нощта превалявания ще има на отделни места в крайните северозападни райони. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне.

Утре преди обяд ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен източен вятър.

Максималните температури ще бъдат отново между 30° и 35°.

Над Черноморието сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност, но към обяд вече ще е слънчево.

Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд главно в Източните Родопи и Западна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток.

В началото на новата седмица на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, в понеделник - в Западна и Централна България, а във вторник - и на изток. Температурите слабо и временно ще се понижат.

В сряда в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с превалявания само в планинските райони. Ще започне затопляне, което според по-дългосрочните прогнози ще продължи и през следващите дни.

До около 25 август ще се задържи и предимно слънчево. След това ще има и слънчеви часове, но се увеличава вероятността за валежи и гръмотевична дейност.

Температурите ще се понижават и ще се доближат до обичайните за края на август.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
1
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
2
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
3
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
4
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
5
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка
6
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Времето

Слънчева и ветровита събота
Слънчева и ветровита събота
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
Опасно ветровито в петък Опасно ветровито в петък
Чете се за: 01:45 мин.
Ветровито време в петък, слънчево и горещо през уикенда Ветровито време в петък, слънчево и горещо през уикенда
Чете се за: 02:10 мин.
Жега ще бъде и днес, очакват ни температури между 29° и 35° Жега ще бъде и днес, очакват ни температури между 29° и 35°
Чете се за: 02:00 мин.
Захлаждане и валежи се очакват в началото на новата седмица Захлаждане и валежи се очакват в началото на новата седмица
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово Голям пожар избухна край Българово
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Километрични задръствания в Кресненското дефиле заради трафика към...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ