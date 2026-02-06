БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опасно време в Гърция – властите призовават да не се пътува в наводнените области

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 01:30 мин.
По света
В северната част на страната пороят взе една жертва, водата отнесе автомобил до Комотини

опасно време гърция ndash властите призовават пътува наводнените области
Снимка: БГНЕС/Архив
Части от Гърция са силно засегнати от циклон. Властите препоръчват днес да не се пътува в наводнените области.

Но островите Самотраки и Тасос е наводнена голяма част от пътната мрежа след проливни дъждове. Има и наводнени приземни етажи, магазини и дори хотели. Собственици на хотели сами отказват резервации за уикенда на тези два острова.

В Северна Гърция пороят взе една жертва. Водата отнесе автомобил до Комотини. Пожарната не успя да спаси шофьора. Не предприемайте рисково пътуване в засегнатите райони в северната част на страната, апелират властите. Райони в Пелопонес са без ток. Втори ден е спряно движението от Каламата.

Днес валежите продължават почти в цялата страна, но с по-слаба интензивност. От Гражданска защита предупреждават, че според прогнозите до края на деня се очакват градушки в северната част на страната, както и на острови в Егейско море.

Възстановено е движението на всички фериботи, поради намаляване интензивността на вятъра. Въпреки това се препоръчва яхти и рибарски лодки да не излизат в открито море. От утре циклонът ще отслабне.

# опасно време #Гърция #лошо време в Гърция #наводнения в Гърция

