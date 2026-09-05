БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е,...
Чете се за: 01:05 мин.
Европейско признание: Писателят Георги Господинов получи...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Орлин Атанасов официално влезе в битката за президентския пост в БФБаскетбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Кандидатурата му беше издигната от Политехника Дупница и подкрепена от още шест клуба, а изборът за нов ръководител на федерацията е на 5 октомври

Орлин Атанасов официално влезе в битката за президентския пост в БФБаскетбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Орлин Атанасов официално се включи в надпреварата за президент на Българската федерация по баскетбол. Кандидатурата му беше издигната от новия член на Националната баскетболна лига Политехника Дупница.

Уведомлението на дупнишкия клуб е било входирано в деловодството на федерацията в петък следобед. Впоследствие подкрепата си за Атанасов са заявили още шест клуба – ЦСКА, Локомотив Горна Оряховица, Хебър, Микс, Рогош и Акули Шабла.

От представляващата Атанасов агенция Sports Management Bulgaria посочиха, че с официалното издигане на кандидатурата си той изпълнява заявеното намерение да участва в изборите и да предложи промяна в управлението на българския баскетбол.

Сред основните приоритети в неговата програма са подкрепата за баскетболните центрове, развитието на треньорските кадри и повишаването на популярността на спорта в страната. Плановете му включват още по-тясно сътрудничество между федерацията и клубовете, както и привличането на допълнително финансиране за БФБаскетбол.

Самият Атанасов отправи критики към последните решения на Управителния съвет на федерацията, свързани с правото на глас на част от клубовете.

"В последните седмици Управителният съвет на федерацията взе безпрецедентни решения, с които лиши от глас десетки клубове. Убеден съм, че имунната система на българския баскетбол има достатъчно съпротивителни сили и ще преодолее това посегателство. Всички, стоящи зад това покушение срещу играта, ще останат много разочаровани в изборния ден“, заяви Атанасов.

Той обяви още, че в близко бъдеще ще представи публично своята концепция за развитието на българския баскетбол, озаглавена "Лицето на играта“, както и екипа, с който възнамерява да работи при евентуална победа.

Изборите за нов президент на Българската федерация по баскетбол са насрочени за 5 октомври. Другият официално обявен до момента кандидат е президентът и треньор на Левски Константин Папазов.

Свързани статии:

Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Наставникът на Левски обяви кандидатурата си след драматична победа...
Чете се за: 01:35 мин.
#Орлин Атанасов #Българска федерация по баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство в Исперих
1
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
3
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник
4
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си...
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласнопеене и народна песен в Неделино
5
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на...
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас
6
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
5
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Български баскетбол

Константин Тошков остава в Балкан за историческия дебют в Еврокъп
Константин Тошков остава в Балкан за историческия дебют в Еврокъп
Рилски спортист привлече швейцарски национал за заместник на Александър Янев Рилски спортист привлече швейцарски национал за заместник на Александър Янев
Чете се за: 01:05 мин.
В ЦСКА изразиха амбиции за сплотяване и надграждане при завръщането си в НБЛ В ЦСКА изразиха амбиции за сплотяване и надграждане при завръщането си в НБЛ
Чете се за: 01:57 мин.
Националите на Балкан се присъединиха към подготовката на шампионите Националите на Балкан се присъединиха към подготовката на шампионите
Чете се за: 01:25 мин.
Калоян Колев продължава развитието си в испанския Ла Лагуна Тенерифе Калоян Колев продължава развитието си в испанския Ла Лагуна Тенерифе
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Везенков обратно в редиците на Олимпиакос Александър Везенков обратно в редиците на Олимпиакос
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г. Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Испанските власти задържаха издирвания инфлуенсър Стоян Колев във...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Три години от смъртоносния потоп: В Царево почитат паметта на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Дипломатически совалки: Специалните пратеници на Тръмп пристигат в...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Навършват се 80 години от рождението на Фреди Меркюри
Чете се за: 15:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ