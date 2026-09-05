Орлин Атанасов официално влезе в битката за президентския пост в БФБаскетбол

Орлин Атанасов официално се включи в надпреварата за президент на Българската федерация по баскетбол. Кандидатурата му беше издигната от новия член на Националната баскетболна лига Политехника Дупница.

Уведомлението на дупнишкия клуб е било входирано в деловодството на федерацията в петък следобед. Впоследствие подкрепата си за Атанасов са заявили още шест клуба – ЦСКА, Локомотив Горна Оряховица, Хебър, Микс, Рогош и Акули Шабла.

От представляващата Атанасов агенция Sports Management Bulgaria посочиха, че с официалното издигане на кандидатурата си той изпълнява заявеното намерение да участва в изборите и да предложи промяна в управлението на българския баскетбол.

Сред основните приоритети в неговата програма са подкрепата за баскетболните центрове, развитието на треньорските кадри и повишаването на популярността на спорта в страната. Плановете му включват още по-тясно сътрудничество между федерацията и клубовете, както и привличането на допълнително финансиране за БФБаскетбол.

Самият Атанасов отправи критики към последните решения на Управителния съвет на федерацията, свързани с правото на глас на част от клубовете.

"В последните седмици Управителният съвет на федерацията взе безпрецедентни решения, с които лиши от глас десетки клубове. Убеден съм, че имунната система на българския баскетбол има достатъчно съпротивителни сили и ще преодолее това посегателство. Всички, стоящи зад това покушение срещу играта, ще останат много разочаровани в изборния ден“, заяви Атанасов.

Той обяви още, че в близко бъдеще ще представи публично своята концепция за развитието на българския баскетбол, озаглавена "Лицето на играта“, както и екипа, с който възнамерява да работи при евентуална победа.

Изборите за нов президент на Българската федерация по баскетбол са насрочени за 5 октомври. Другият официално обявен до момента кандидат е президентът и треньор на Левски Константин Папазов.