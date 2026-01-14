БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Остарели системи са причина на затварянето на въздушното пространство на Гърция

остарели системи причина затварянето въздушното пространство гърция
Остарели системи, а не външна намеса или кибератака, са причинили затварянето на гръцкото въздушно пространство на 4 януари, съобщи гръцкото издание "Прото тема", позовавайки се на изводите от доклада на създадената специална комисия, разследваща инцидента.

В доклада се посочва, че забавянето на прехода към съвременна цифрова комуникационна инфраструктура увеличава риска от повторение на подобни инциденти, информира изданието. Европейската организация за безопасност на въздухоплаването ще назначи технически съветник за ускоряване на модернизацията на системите за въздушна навигация.

Авиодиспечерите разглеждат констатациите като потвърждение на техните оплаквания относно остарялото оборудване и липсата на гаранции за безопасност, пише още изданието. Според Комисията за разследване до мащабния срив се е стигнало след неизправност на стари технологични системи, които вече не се поддържат от производителите си и не разполагат със съвременни инструменти за мониторинг и диагностика на повреди.

В сутрешните часове на 4 януари, малко преди 9.00 ч., авиодиспечерите започнали да забелязват интензивен и постоянен "цифров шум" по честотите за комуникация със самолетите. Комуникацията, както със самолетите, така и между центровете за управление и летищата, станала изключително трудна или напълно невъзможна. Дори резервните и аварийните честоти били засегнати, което създало безпрецедентна ситуация, посочва изданието.

От съображения за безопасност на полетите компетентните власти са пристъпили към спиране на излитанията и въвеждане на т.нар. "нулев капацитет" в гръцкото въздушно пространство. По това време десетки самолети вече са били във въздуха и са били обслужвани по специални аварийни процедури.

