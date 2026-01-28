БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
убийство мадан
Слушай новината

Окръжният съд в Смолян остави в ареста Шабан Мехмед - един от четиримата обвиняеми
за убийството на Костадин Кабаджов от Мадан, извършено през ноември миналата година.

Делото беше гледано днес във връзка с молба от защитата за изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража" в по-лека - "домашен арест" или "парична гаранция". Мотивите са влошено здравословно състояние, свързано с хронично заболяване - астма.

Прокуратурата от своя страна оспори искането и представи писмени доказателства от личния лекар и други експерти, свързани със здравето на обвиняемия.

В крайна сметка съдът потвърди мярката "задържане под стража" за Шабан Мехмед. Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативния съд.

Атанас Илиев, зам. окръжен прокурор: "Не само, че нашето мнение е, че то е неоснователно, но намираме, че то е начин да се бави процесът, да се шиканира процесът. Работи се изключително активно по делото, вие видяхте, то вече е шест тома и работата продължава и в настоящия момент. Независимо, че делото в момента се намира физически в Окръжния съд, работата по него не спира, тъй като то от двата месеца от началото на разследването реално в полицията е било две седмици и половина."

#убийство в Мадан

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
4
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
6
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса
Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса
Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 03:40 мин.
Полицията търси съдействие за разпознаването на мъж за посегателство срещу жп инфраструктура Полицията търси съдействие за разпознаването на мъж за посегателство срещу жп инфраструктура
Чете се за: 01:25 мин.
Горски служители спасиха сръндак, блъснат от кола край Добринище Горски служители спасиха сръндак, блъснат от кола край Добринище
Чете се за: 00:27 мин.
В Нови пазар ще има бюст-паметник на легендарния Хачо Бояджиев В Нови пазар ще има бюст-паметник на легендарния Хачо Бояджиев
Чете се за: 02:15 мин.
Краят на 20-годишна сага: Държавата придобива Античния театър "Сердика" Краят на 20-годишна сага: Държавата придобива Античния театър "Сердика"
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ