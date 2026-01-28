Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан

Окръжният съд в Смолян остави в ареста Шабан Мехмед - един от четиримата обвиняеми
за убийството на Костадин Кабаджов от Мадан, извършено през ноември миналата година.
Делото беше гледано днес във връзка с молба от защитата за изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража" в по-лека - "домашен арест" или "парична гаранция". Мотивите са влошено здравословно състояние, свързано с хронично заболяване - астма.
Прокуратурата от своя страна оспори искането и представи писмени доказателства от личния лекар и други експерти, свързани със здравето на обвиняемия.
В крайна сметка съдът потвърди мярката "задържане под стража" за Шабан Мехмед. Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативния съд.
Атанас Илиев, зам. окръжен прокурор: "Не само, че нашето мнение е, че то е неоснователно, но намираме, че то е начин да се бави процесът, да се шиканира процесът. Работи се изключително активно по делото, вие видяхте, то вече е шест тома и работата продължава и в настоящия момент. Независимо, че делото в момента се намира физически в Окръжния съд, работата по него не спира, тъй като то от двата месеца от началото на разследването реално в полицията е било две седмици и половина."