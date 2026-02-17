От ЦСКА: Великият Георги Велинов води най-тежката битка

Легендарният вратар на ЦСКА и България Георги Велинов е в тежко състояние във Военномедицинска академия.

В събота при победата над ЦСКА 1948 с 2:0 – феновете на ЦСКА в Бистрица на няколко пъти скандираха мощно "Джони Велинов", за да окажат своята подкрепа на бившия вратар и семейството му.

През последните години Джони се бори с онкологично заболяване на челюстта и преди време се подложи на операция в Турция.

В края на 2025 г. славният вратар откри клубния магазин на 31-кратните шампиони на ул. "Солунска" в София заедно с Димитър Пенев. Малко след това Велинов присъства и на традиционния коледен банкет на легендите на ЦСКА.

Велинов е шесткратен първенец на България с "червените" и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.