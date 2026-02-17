БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От ЦСКА: Великият Георги Велинов води най-тежката битка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Легендарният вратар на ЦСКА и България е приет във Военномедицинска академия.

георги велинов проблемът цска стойчо младенов липсата класни футболисти
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Легендарният вратар на ЦСКА и България Георги Велинов е в тежко състояние във Военномедицинска академия.

В събота при победата над ЦСКА 1948 с 2:0 – феновете на ЦСКА в Бистрица на няколко пъти скандираха мощно "Джони Велинов", за да окажат своята подкрепа на бившия вратар и семейството му.

През последните години Джони се бори с онкологично заболяване на челюстта и преди време се подложи на операция в Турция.

В края на 2025 г. славният вратар откри клубния магазин на 31-кратните шампиони на ул. "Солунска" в София заедно с Димитър Пенев. Малко след това Велинов присъства и на традиционния коледен банкет на легендите на ЦСКА.

Велинов е шесткратен първенец на България с "червените" и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

#Георги Велинов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
3
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
4
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
5
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
6
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Футбол

Галатасарай постигна разгромна победа над Ювентус след обрат
Галатасарай постигна разгромна победа над Ювентус след обрат
Оливер Камдем избра да играе за националния отбор на Камерун Оливер Камдем избра да играе за националния отбор на Камерун
Чете се за: 01:25 мин.
БФС спечели делото с Младен Кръстаич БФС спечели делото с Младен Кръстаич
Чете се за: 00:50 мин.
Ули Хьонес: Юрген Клоп трябва да бъде на терена, а не да държи речи по света Ули Хьонес: Юрген Клоп трябва да бъде на терена, а не да държи речи по света
Чете се за: 02:30 мин.
Обрат в Олимпик Марсилия: Мехди Бенатия остава и поема цялата спортно-техническа власт Обрат в Олимпик Марсилия: Мехди Бенатия остава и поема цялата спортно-техническа власт
Чете се за: 01:25 мин.
Радослав Гидженов ще ръководи ЦСКА 1948 - Левски Радослав Гидженов ще ръководи ЦСКА 1948 - Левски
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство? Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
Чете се за: 03:35 мин.
По света
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ