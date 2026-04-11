БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От Външно министерство предупреждават за продължаващи протести в Ирландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази
Министерство на външните работи
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

За проблеми с функционирането на обществения транспорт в Ирландия, включително в столицата Дъблин заради продължаващи протести в страната, предупреждават от Министерството на външните работи.

От дипломатическото ведомство допълват, че на множество места в Ирландия са организирани блокади.

В съобщение на Ситуационния център на МВнР се препоръчва на българските граждани, намиращи се на територията на Ирландия или планиращи пътуване до страната, да спазват указанията на местните власти и да планират повече време за придвижване, включително до летище Дъблин.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолство на България в Ирландия на дежурен телефон за спешни случаи: +353 876 830 566 или на е-mail: Embassy.Dublin@mfa.bg

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации в чужбина се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция “Ситуационен център”: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.

От Външното министерство препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/ireland и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано" (достъпно на: app.mfa.bg).

Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост.

#Ситуационен център на МВнР #препоръки #Ирландия #пътуване

Последвайте ни

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ