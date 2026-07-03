Открити са телата на двете издирвани деца в река Струма

Намерени са телата на двете издирвани деца на 8 и 11 г. в река Струма до кюстендилското село Пастух. Открити са близо до мястото на индидента.

Три деца - на 8, 11 и 6 г. отишли на пикник с баба си и дядо си. Решават да влязат във водата и тогава започва трагедията. Бабата и дядото са намерени мъртви в реката. 6-годишното дете не е влизало във водата, а започнало да тича и излязло на шосето, за да повика помощ. Детето е в шок, но е невредимо.

Полиция, екипи на пожарната и доброволци в продължение на часове издирваха децата. Включени бяха дронове и лодки на рибари. Местни хора разказват, че вирът достига дълбочина от 8-9 метра.

Снимки: БТА