Отличен Везенков, Олимпиакос заключи първото място в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков се отличи с още едно силно представяне и помогна на Олимпиакос да триумфира в редовния сезон на Евролигата. Българинът и неговите съотборници се наложиха трудно над Макаби Тел Авив с 99:93 в среща от последния 34-ти кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас трябваше доста да се потруди, тъй като съставът Одед Каташ оказа сериозна съпротива, но в края успя да наложи волята си и постигне втори пореден успех преди плейофите в турнира на богатите.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година отново намери място в стартовата петица и имаше своите моменти, особено през първите три части. Българският постави името си сред реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото остави срещу името си 21 точки, 7 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 31 минути, прекарани на паркета. При стрелабта си той бе 7/10 от средна дистанция, 1/6 зад арката и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" финишираха на върха с 24 победи и 10 загуби, а "делфините" приключиха на незавидното 16-то място с 11 успеха и 23 поражения. Везенков и компания ще разберат своя съперник след края на плей-ин турнира, който тепърва предстои, докато за Макаби сезонът в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент приключи.

Откриващите минути предложиха надстрелване, висока резултатност и размяна на серии. Рокас Йокубайтис и Роман Соркин изпъкваха сред реализаторите за гостите, докато от другата страна Александър Везенков и Алек Питърс отвърнаха на удара. Към канонадата от точни стрелби се присъедини и Еван Фурние, който се погрижи домакините да си издействат аванс от 3 точки в края на дебютния период.

Двата отбора рядко пестяха усилия в офанзивен план и в хода на следващата десетка, като обичайните заподозрени от първата често напомниха за себе си. Въпросната тенденцията трудно можеше да се наруши, а заключителните секунди на полувремето бяха щрихирани от кош на Везенков и възможността за „червено-белите“ да се оттеглят в съблекалнята при 51:48.

