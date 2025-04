Панатинайкос преодоля Анадолу Ефес със силен край (ВИДЕО)

Панатинайкос потегли успешно в плейофите на Евролигата. Действащите шампиони в турнира на богатите се наложиха над Анадолу Ефес с 87:83 в първия мач от четвъртфиналите. В О.А.К.А. съставът на Ергин Атаман трябваше да наваксва двуцифрен пасив, допуснат през втората и третата част, но в заключителната четвърт наклони везните в своя полза и излъга момчетата на Лука Банки.

Това бе достатъчно за "детелините" да поведат с 1:0 победи срещу турците при откриването на същинската фаза от елиминациите в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Втората среща ще се състои на 24 април (четвъртък), а в ролята на домакини отново ще влязат "зелените".

Great @Paobcgr W after an intense game in OAKA!



Panathinaikos takes the 1-0 lead in the series!#EveryGameMatters pic.twitter.com/ViWgjoutw7