Първи успех за тима на Келтерн и Карина Константинова в баскетболната Бундеслига

Карина Константинова и Рутроник Старс Келтерн записаха първа победа в женската баскетболна Бундеслига през новия сезон. На свой терен българката и нейните съотборнички разгромиха Фрайбург с 85:56 в мач от втория кръг.

Константинова започна в стартовата петица и остана в игра 23 минути. За това време българската националка записа 5 точки, 3 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка за 23 минути в игра. При стрелбата си гардът бе 1/2 от близка дистанция и /1/2 от тройката.

Домакините записаха комфортен аванс на полувремето - 41:16. При подновяването на играта действащият шампион на Германия отново доминираше с пълна сила и това бе всичко.

Александра Кис-Ръск завърши с дабъл-дабъл за Келтерн със 17 точки и 13 борби.

Баскетболистките на Матеа Тавич имат на сметката си победа и загуба в германския елит до този момент. На 12 октомври (неделя) Константинова и компания ще гостуват на Митълдойчер.