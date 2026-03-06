Пауло Дибала претърпя операция на коляното

Звездата на Рома Пауло Дибала претърпя операция на лявото коляно, съобщава „Скай Спорт Италия“.

32-годишният нападател е бил опериран днес в Рим и все още не е ясно колко време ще отсъства от игра.

Дибала не е играл от края на януари, но беше на пейката срещу Ювентус в неделя и се очакваше да се завърне в следващите мачове. В четвъртък, обаче, болката в коляното му отново се е появила, а впоследствие е било постигнато съгласие с клуба той да се подложи на операция.

Договорът на аржентинеца с клуба от италианската столица изтича в края на сезона.