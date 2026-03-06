БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Пауло Дибала претърпя операция на коляното

Не е ясно колко време нападателят ще отсъства от игра.

Рома - Пауло Дибала
Снимка: БТА
Слушай новината

Звездата на Рома Пауло Дибала претърпя операция на лявото коляно, съобщава „Скай Спорт Италия“.

32-годишният нападател е бил опериран днес в Рим и все още не е ясно колко време ще отсъства от игра.

Дибала не е играл от края на януари, но беше на пейката срещу Ювентус в неделя и се очакваше да се завърне в следващите мачове. В четвъртък, обаче, болката в коляното му отново се е появила, а впоследствие е било постигнато съгласие с клуба той да се подложи на операция.

Договорът на аржентинеца с клуба от италианската столица изтича в края на сезона.

#Пауло Дибала #Рома

