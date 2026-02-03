БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пет рекорда, които Джокович постави на Australian Open

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Сърбинът подобри някои от собствените си постижения.

джокович спирка третия кръг australian open
Новак Джокович бе на крачка от спечелването на своята 25-а титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия, където отстъпи след оспорван финал в четири сета срещу Карлос Алкарас. Въпреки загубата, турнирът в Мелбърн отново остана паметен за сърбина.

По време на двете седмици на Australian Open Джокович продължи да пише и пренаписва историята на тениса. Сайтът на АТР обърна внимание на пет от историческите постижения, които 38-годишният тенисист записа на първия за сезона турнир от Големия шлем.

Рекорд по победи на Australian Open
С достигането си до финала Джокович вече има 104 победи на кортовете в Мелбърн, с което оглави вечната ранглиста при мъжете и жените. Така той изпревари Роджър Федерер, който завърши кариерата си със 102 успеха на Australian Open. Джокович вече има поне по 100 победи на Australian Open, „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“, което го прави единствения играч в историята с подобно постижение на три различни турнира от Големия шлем.

Първият с 400 победи на турнири от Големия шлем
Джокович и без това държеше рекорда за най-много победи на сингъл в историята на турнирите от Големия шлем, но в Мелбърн достигна нова историческа граница. 24-кратният шампион стана първият тенисист с 400 победи на ниво „мейджър“, като завърши турнира с общо 402 успеха. Федерер е втори във вечната класация с 369, а Серина Уилямс е непосредствено след него с 367.

Най-възрастният финалист на Australian Open в Оупън ерата
На 38 години Джокович стана най-възрастният мъж, достигал финал на Australian Open в Оупън ерата, подобрявайки рекорда на Кен Роузуол. Австралиецът игра за титлата през 1972 година на 37-годишна възраст.

Рекорд по участия във финали на турнири от Големия шлем
Джокович вече държеше рекорда за най-много финали на сингъл от Големия шлем – 37, но в Мелбърн добави още един, достигайки до 38-и финал в кариерата си. Той остана еднолично начело на класацията след финала на „Уимбълдън“ през 2023 година. Втора в подреждането е Крис Евърт с 34 финала.

Рекорд по финали от Големия шлем след навършване на 35 години
Това бе седмият финал на турнир от Големия шлем за Джокович след навършване на 35 години – нов рекорд в Оупън ерата. Досега той делеше върха с Кен Роузуол (6). Серина Уилямс е играла пет такива финала, а Роджър Федерер – четири.

