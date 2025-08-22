БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Петима мъже са задържани за кражба за 95 000 лева в Сливен

У нас
Петима криминално проявени мъже са задържани за кражба от база на фирма в индустриалната зона на Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Те са на възраст между 26 и 42 години.

В края на миналата седмица е подаден сигнал за липсващи кабели от електрически табла, контактори, електродвигатели и други материали на обща стойност около 95 000 лева.

След бързи издирвателни действия криминалисти от участък "Надежда" към Районно управление - Сливен са установили и задържали извършителите. Част от откраднатите вещи са върнати доброволно.

Мъжете са задържани за 24 часа, а работата по документиране на престъпната им дейност продължава.

