Пламена Миткова: Чест е да бъда Атлет №1 на България

Пламена Минкова е атлет номер едно при жените за 2025. Това е поредно признание за талантливата ни спортистка, която вече гледа към подобряване на личните си резултати. Каква година предстои за нея и нейният треньор, коментират двамата пред БНТ.

„За мен е огромно признание, защото съм спечелила феновете и най-вече журналистите, защото благодарение на гласуването на журналистите аз вече четвърта поредна година ставам атлетка на България. И съм много благодарна. За мен е чест. Миналата година не ми беше със сигурност най-добрата година. Особено, да, успешен мога да нарека зимния сезон. Тогава се представих добре, лятото не толкова. Но въпреки това, това е“, добави Миткова.

