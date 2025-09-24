БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По решение на Израел: Затварят пункта между Западния бряг и Йордания

решение израел затварят пункта западния бряг йордания
Израел затваря за неопределено време единствения граничен пункт между Западния бряг и Йордания. Говорител на израелските власти, които контролират граничния пункт Аленби, заяви, че затварянето ще е от тази сутринта "по указание на политическото ръководство".

В изявлението не се посочват други причини. Освен за пренос на стоки, пунктът се използва от много палестинци от Западния бряг за пътуване в чужбина.

В изявление пред медиите държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече "несъществено" признаването на палестинска държава от западни страни като Франция и Великобритания.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Единственият начин да се постигне трайно решение на това предизвикателство между палестинци и израелци е договорено споразумение, при което палестинците ще имат територия и ще я управляват. Но тя не може да бъде използвана като плацдарм за атаки срещу Израел. Това е нещо, което трябва да се договори с Израел. То няма да е възможно без участието на Израел."

