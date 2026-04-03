Почина големият композитор Михаил Белчев
"По следите на Михайло Парашчук" – изложба в центъра на София

Мария Плачкова от Мария Плачкова
Снимка: БТА
От днес на столичния площад „Света Неделя" може да се види изложбата „По следите на Михайло Парашчук" - украински скулптор, посветил живота си на България.

Роден в края на 19 век в Западна Украйна, учил в Европа, създал собствена школа по скулптура. В София той участва в довършването на знакови сгради като Народния театър, БНБ, БАН, Ректората на Софийския университет, Съдебната палата, Националната библиотека.

След 1921 г. Парашчук остава да твори у нас, като се утвърждава като един от основоположниците на архитектурната скулптура в страната ни. Изложбата е организирана от Посолството на Украйна, Държавна агенция „Архиви" и Столичната община и проследява творческото наследство на Парашчук в различни български градове. Тя подчертава културната връзка между България и Украйна и цели да върне името му в българската културна памет.

Анна Тертична, заместник-посланик на Украйна в България: „Той трайно се установява и се оказва, че играе голяма роля в естетическото оформяне на София, но и не само на София, понеже е сътрудничил с най-видните архитекти. Всъщност в периода между двете световни войни той полагаше страшни усилия за представянето на украинската култура и за сближаването на украинци и българи."



#на София #изложба в центъра #По следите на Михайло Парашчук

