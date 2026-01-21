БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Победи за Реал Мадрид и Барселона в 23-ия кръг за Евролигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

"Лос бланкос" спечелиха срещу Олимпиа Милано, докато "блаугранас" се наложиха над Дубай Баскет

Реал Мадрид Нуно Тавареш
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Испанските Реал Мадрид, Барселона и Валенсия постигнаха домакински победи в 23-ия кръг на баскетболната Евролига. Трите отбора делят четвърто-шесто място във временното класиране в надпреварата с по 15 успеха и осем поражения.

Реал Мадрид се наложи над италианския Армани Олимпия Милано със 106:77 след 17 точки и 4 борби на Трей Лайлс и 13 точки и 3 борби на Марио Хезоня.

Тимът от Милано допусна втора поредна и общо 12 загуба, като заема 12-а позиция, а Марко Гудурич завърши с 15 точки и 2 борби в мача.

Барселона записа трета победа в последните си четири двубоя, след като надделя над Дубай Баскет с 91:89. Гостите претърпяха второ поредно и общо 13 поражение, което им отрежда 13-о място. Дарио Брисуела беше най-резултатен за каталунския гранд с 25 точки, 2 борби и 4 асистенции, докато за състава от Дубай Макинли Райт се отчете с 29 точки, 2 борби и 5 асистенции.

Валенсия се справи с френския Париж Баскет с 98:84, нанасяйки му втора поредна и общо 15-а загуба. Камерън Тейлър допринесе за успеха с 28 точки и 6 борби.

АСВЕЛ Лион-Вильорбан отстъпи пред литовския Жалгирис със 77:96 като домакин във Франция, допускайки четвърто поредно и общо 17 поражение. Френският тим остава последен във временното класиране, а Жалгирис е девети с актив 13-10. Тома Юртел отбеляза 21 точки и 6 асистенции за домакините, а за победителите от Литва Силвен Франсиско се отличи с 20 точки, 6 борби и 4 асистенции.

Василис Толиопулос реализира 21 точки и 5 асистенции за победата на Панатинайкос над испанския Баскония с 93:74 като домакин в Гърция. Панатинайкос продължава с актив 14-9, а за 15-ия във временното подреждане Баскония Тимоте Луваву-Кабаро завърши със 17 точки, 5 борби и 3 асистенции.

Сръбският Партизан спечели гостуването си на Байерн Мюнхен с 67:63 в Германия след 16 точки, 4 борби и 4 асистенции на Камерън Пейн. Партизан прекъсна негативната си серия в Евролигата със седмата си победа за сезона, а Байерн претърпя 15-а загуба.

По-рано днес гръцкият Олимпиакос на Александър Везенков надделя над израелския Макаби Тел Авив със 100:93 в друга среща от кръга.

В сряда вечер в Италия Виртус Болоня посреща настоящия шампион Фенербахче в последния мач от 23-ия кръг.

Свързани статии:

Шоу на Везенков отчая Макаби в Евролигата (ВИДЕО)
Шоу на Везенков отчая Макаби в Евролигата (ВИДЕО)
Българският национал удължи победоносната серия на Олимпиакос и...
Чете се за: 04:40 мин.
#Евролига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
1
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
2
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
3
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
4
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
Силна геомагнитна буря удари Земята
5
Силна геомагнитна буря удари Земята
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
6
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Евролига

Реал Мадрид триумфира в баскетболното Ел Класико
Реал Мадрид триумфира в баскетболното Ел Класико
Александър Везенков беше обявен за най-полезен играч в 21-ия кръг в Евролигата Александър Везенков беше обявен за най-полезен играч в 21-ия кръг в Евролигата
Чете се за: 01:25 мин.
Байерн Мюнхен и Париж постигнаха победи в Евролигата Байерн Мюнхен и Париж постигнаха победи в Евролигата
Чете се за: 01:40 мин.
Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес
Чете се за: 00:57 мин.
Реал Мадрид нанесе шеста поредна загуба на Париж баскет в Евролигата Реал Мадрид нанесе шеста поредна загуба на Париж баскет в Евролигата
Чете се за: 01:50 мин.
Реал Мадрид, Олимпия Милано и Валенсия постигнаха домакински победи в Евролигата Реал Мадрид, Олимпия Милано и Валенсия постигнаха домакински победи в Евролигата
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия? НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ) Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор, ако...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира край Барселона
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ