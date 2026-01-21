Победи за Реал Мадрид и Барселона в 23-ия кръг за Евролигата

Испанските Реал Мадрид, Барселона и Валенсия постигнаха домакински победи в 23-ия кръг на баскетболната Евролига. Трите отбора делят четвърто-шесто място във временното класиране в надпреварата с по 15 успеха и осем поражения.

Реал Мадрид се наложи над италианския Армани Олимпия Милано със 106:77 след 17 точки и 4 борби на Трей Лайлс и 13 точки и 3 борби на Марио Хезоня.

Тимът от Милано допусна втора поредна и общо 12 загуба, като заема 12-а позиция, а Марко Гудурич завърши с 15 точки и 2 борби в мача.

Барселона записа трета победа в последните си четири двубоя, след като надделя над Дубай Баскет с 91:89. Гостите претърпяха второ поредно и общо 13 поражение, което им отрежда 13-о място. Дарио Брисуела беше най-резултатен за каталунския гранд с 25 точки, 2 борби и 4 асистенции, докато за състава от Дубай Макинли Райт се отчете с 29 точки, 2 борби и 5 асистенции.

Валенсия се справи с френския Париж Баскет с 98:84, нанасяйки му втора поредна и общо 15-а загуба. Камерън Тейлър допринесе за успеха с 28 точки и 6 борби.

АСВЕЛ Лион-Вильорбан отстъпи пред литовския Жалгирис със 77:96 като домакин във Франция, допускайки четвърто поредно и общо 17 поражение. Френският тим остава последен във временното класиране, а Жалгирис е девети с актив 13-10. Тома Юртел отбеляза 21 точки и 6 асистенции за домакините, а за победителите от Литва Силвен Франсиско се отличи с 20 точки, 6 борби и 4 асистенции.

Василис Толиопулос реализира 21 точки и 5 асистенции за победата на Панатинайкос над испанския Баскония с 93:74 като домакин в Гърция. Панатинайкос продължава с актив 14-9, а за 15-ия във временното подреждане Баскония Тимоте Луваву-Кабаро завърши със 17 точки, 5 борби и 3 асистенции.

Сръбският Партизан спечели гостуването си на Байерн Мюнхен с 67:63 в Германия след 16 точки, 4 борби и 4 асистенции на Камерън Пейн. Партизан прекъсна негативната си серия в Евролигата със седмата си победа за сезона, а Байерн претърпя 15-а загуба.

По-рано днес гръцкият Олимпиакос на Александър Везенков надделя над израелския Макаби Тел Авив със 100:93 в друга среща от кръга.

В сряда вечер в Италия Виртус Болоня посреща настоящия шампион Фенербахче в последния мач от 23-ия кръг.