Почина основателят на "Кис" - Ейс Фрейли

Почина Ейс Фрейли, китарист и основател на култовата рок-група "Кис".

74-годишната легенда е прекарала последните си моменти в обкръжението на семейството си. "Кис" е създадена през 1973 г. Групата продуцира хитове като „Rock and Roll All Nite“ и „God of Thunder“. Излизат често на сцена с характерния си екстравагантен черно-бял грим и пиротехника.

Китаристът беше известен с образа си „Spaceman“ („Космическият човек“), от времето, когато "Кис" беше основана с оригиналния си състав. Фрейли впоследствие напуска групата, но името му завинаги ще остане в историята като легенда на рока.