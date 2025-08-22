БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Подводни разкопки в Египет разкриха части от статуи на владетели и сфинксове (СНИМКИ)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Откритият град в Абукирския залив е на над 2000 години

подводни разкопки египет разкриха части статуи владетели сфинксове снимки
Египет разкри части от град на над 2000 години в Абукирския залив на Средиземно море.


Подводни археолози извадиха части от статуи на владетели и сфинксове от водите на залива до Александрия.

Подводните разкопки са разкрили още останки от сгради, търговски кораб, каменни котви и док, който предполагат, че е бил използван за пристанище за малки лодки до Византийския период.

Според учените, градът може би е бил разширение на древния град Канопус, важен център по време на Птолемейската династия, управлявала Египет в продължение на почти 300 години и на последвалото я управление на Римската империя.

#подводни разкопки #Египет

