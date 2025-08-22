Подводни разкопки в Египет разкриха части от статуи на владетели и сфинксове (СНИМКИ)

Откритият град в Абукирския залив е на над 2000 години
Египет разкри части от град на над 2000 години в Абукирския залив на Средиземно море.
Подводни археолози извадиха части от статуи на владетели и сфинксове от водите на залива до Александрия.
Подводните разкопки са разкрили още останки от сгради, търговски кораб, каменни котви и док, който предполагат, че е бил използван за пристанище за малки лодки до Византийския период.
Според учените, градът може би е бил разширение на древния град Канопус, важен център по време на Птолемейската династия, управлявала Египет в продължение на почти 300 години и на последвалото я управление на Римската империя.