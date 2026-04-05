Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението

Алекс Христов
Чете се за: 02:42 мин.
На Цветница имен ден празнуват над 330 000 българи

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Православният свят празнува Вход Господен в Йерусалим. Празникът е свързан с едно от значимите евангелски събития. Той е възпоменание на тържественото посрещане на Иисус Христос в свещения град преди страданията и смъртта му. Освен с възторжени възгласи, Спасителят бил приветстван с палмови клонки и цветя. Оттук е останала традицията в храмовете у нас да се освещават върбови клонки.

Празникът е познат още като Цветница и е имен ден за над 330 000 българи.

Седмица преди Великден на празника Вход Господен в Йерусалим българският партиарх Даниил се обърна към вярващите с призив за лично обръщане към Исус.

Патриарх Даниил: "Да принесем на идващия Спасител и победител на смъртта вяра, както принасяме тези върбови клонки, палмови клонки, цветята, които са късали жителите на Йерусалим, са посрещнали Христос тогава, така и ние да принесем най-доброто от себе си – вярата ни, верността ни към Бога, добродетелите, за да може Господ да царува в сърцата ни. Той и затова идва."

Дълга опашка от вярващи, дошли да се помолят и смирят се изви пред храма. Сред тях беше и именницата Цветана.

Цветана Лечева: "Здравето стана кът, така че нека се помолим за здраве, нека се помолим за една по-добра България, да се опитаме да сме по-щастливи, по-усмихнати."

Със свещ в ръка, приведен поглед и отворени сърца, хората днес се молеха - най-вече за здраве и мир.

Ангелина: "За вяра, за здраве и за мирни години, защото напоследък забравихме да си пожелаваме мир, нека има мир."

Валентина Григорова: "Да отбележим влизане на Христос в Йерусалим, макар и на магаре, макар принизен, носи светлината и празника."

Снимки: БТА

Всеки изчака за благословена върбова клонка, която традиционно да отнесе в дома си.

Ема: "Трябва да се пазят традицията, аз съм дошла да се помоля."

Илина: "Живеем в напрегнати времена. Мисля, че българският народ има нужда да се обединим."




#храм-паметник „Св. Александър Невски“ #патриарх Даниил #цветница #празник

