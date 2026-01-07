БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предстоят валежи и застудяване – температурите падат до минус 10°

Снимка: илюстративна
И днес максималните температури ще останат в много широки граници - между 2 и 17°, в София – около 11. В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен и силен южен вятър, но от северозапад ще започне да нахлува по-студен въздух и с понижението на температурите през нощта в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици. Валежите ще продължат и в крайните южни райони от страната, където е обявено предупреждение за значителни количества.

През нощта и утре, ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и придружени от гръмотевици. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка. Ще духа силен и бурен северозападен вятър. Предупреждение за пориви със скорост до около 90 км/ч е обявено в почти цялата страна.

По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - за поледици. Привечер от северозапад валежите ще спират. Температурите утре ще останат почти без денонощен ход и максималните ще бъдат от минус 2 до 15°, в София – около минус 2.

В петък ще бъде слънчево, но с намалението на облачността минималните температури съществено ще се понижат и в цялата страна ще бъдат отрицателни. В събота и неделя отново ще вали, през първия ден в източните и крайните южни райони – все още дъжд, но в неделя в цялата страна валежите ще са от сняг. В понеделник все още на отделни места ще има слаби превалявания от сняг. Ще бъде много студено, с минимални температури до около минус 10° и с отрицателни максимални, в много райони от страната.

