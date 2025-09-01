БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Новината съобщи "Файненшъл таймс", по-късно беше потвърдена както от Министерския съвет, така и от ЕК

Снимка: Министерски съвет
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен стана мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас. GPS навигацията на летището в Пловдив е била заглушена и се е наложило самолетът, с който фон дер Лайен пристига у нас да кацне използвайки хартиени карти. Новината беше съобщена първо от изданието "Файненшъл таймс" и потвърдено както от Министерския съвет, така и от Европейската комисия. България беше петата държава от 4-дневната обиколка на Урсула фон дер Лайен в 7 държави, граничещи с Украйна и Беларус.

Българското правителство потвърди съобщението за заглушаване на GPS навигационната система на летище Пловдив, но не уточни, че става дума за руска намеса. За руска намеса съобщиха от Европейската комисия, като се позоваха на българските власти.

Според правителствената информационна служба по време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, който подава информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. За да осигурят безопасността на полета от РВД са предложили алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства.

В съобщението на МС се казва, че наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане. Пренасочване на полета на фон дер Лайен не имало. Кацането е било предвидено за летище Пловдив и е било осъществено там. Самолетът, с който фон дер Лайен е пътувала е бил нает от Европейската комисия.

По-късно от ЕК уточниха, че полетът е бил чартърен. Фон дер Лайен е на обиколка в страните от източната границата. Говорител на институцията каза, че не е имало други подобни инциденти по време на визитата й, но страни от Източната част на Европа всеки ден са обект на руското заглушаване на GPS системите. Затова 13 държави от ЕС, България не е сред тях, са изпратили писмо до ЕК през юни, в което настояват за общи европейски мерки срещу тези руски атаки. Според държавите от източната част на Европа тези руски действия имат сериозно отражение върху корабоплаването и въздушния транспорт, а също и сериозни икономически последствия.

Ариана Подеста - говорител на ЕК: “Можем да потвърдим, че е имало заглушаване на GPS сигнала, но самолетът кацна безопасно в България. Получихме информация от българските власти, че подозират явна намеса от страна на Русия. Ние, разбира се, добре осъзнаваме и сме свикнали със заплахите и сплашването, които са редовен компонент от враждебните действия на Русия. Разбира се, това само допълнително ще засили непоклатимия ни ангажимент да увеличим отбранителните способности и подкрепата за Украйна. Този инцидент всъщност подчертава неотложността на настоящото пътуване на председателя на Европейската комисия до държавите членки на първа линия, където тя лично стана свидетел на ежедневните предизвикателства, свързани със заплахите от страна на Русия и нейните проксита. ЕС ще продължи, дори повече след този инцидент, да инвестира в отбраната и в готовността на Европа”.

Андрюс Кубилюс - еврокомисар по отбрана и космическо пространство: "Заглушаването вреди на икономиката и транспорта по въздух и море. Глобалната навигационна спътникова система "Галилео" може да ни помогне! Вече осигуряваме услуга за прихващане на заглушавания. Ще увеличим броя на спътниците в ниска околоземна орбита за по-голяма надеждност и ще подобрим откриването на смущения."

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече през ФТ Русия да е замесена в заглушаването на GPS навигационната система на летище Пловдив.

# Урсула фон дер Лайен #хибридна атака #Русия

