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Променен маршрут на градския транспорт след блокадата при Румънското посолство

от БНТ
22:19, 14.08.2020
Чете се за: 00:31 мин.
У нас
Променен маршрут на градския транспорт след блокадата при Румънското посолство
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Поради затваряне на кръстовището на бул."Ситняково" и "Шипченски проход" при Румънското посолство от протестиращи са променени маршрутите на част от градския транспорт, съответно:

Трамваите от линия 20 се движат до станция "Изток";

Автобусите по линия 120 от "Алея Яворов" се движат по бул." Цариградско шосе", пл. "Авиация", бул."Асен Йорданов", "Шипченски проход", Ул."Иван Димитров - Куклата", бул."Гео Милев" и по Ул."Черковна" и по маршрута си.;

Автобусите от линия 72 са отклонени от бул."Алея Яворов" по бул."Цариградско шосе", Площад на Авиацията, бул".Асен Йорданов",бул."Шипченски проход" и по ул."Гео Милев" до бул."Ситняково";

Автобусите от линия 280 от бул."Цариградско шосе", по бул."Алея Яворов", бул."Драган Цанков", бул."Евлоги и Христо Георгиеви" до Национален стадион "Васил Левски" и обратно по маршрута си;

Автобусите от линии 213, 413 са пренасочени по бул."Асен Йорданов", бул."Шипченски проход", бул."Ситняково" и по маршрута си двупосочно.

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#градски транспорт в София #протести
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