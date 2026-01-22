БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието на парламента

Милена Кирова от Милена Кирова
У нас
Снимка: БГНЕС
Промените в Изборния кодекс – в окото на бурята! След разгорещени дебати точката за окончателното им разглеждане в зала влезе в програмата на парламента, последвана от процедурни хватки и проверка на кворума. Резултатът – депутатите работиха едва 40 минути преди да излязат в близо двучасова почивка.

ПП-ДБ срещу ИТН, защитниците на старите срещу привържениците на новите сканиращи машини.

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Нямате никаква легитимност да правите това в момента. Вие сте свалени от власт. Пеевски няма да накаже българските граждани. Те ще излязат, ще гласуват и ще накажат вас - всички слуги на това задкулисие."

Станислав Балабанов - депутат от ПГ на ИТН: "В тая зала има хора, които обичат лъжата. Вече политикът господин Радев сам ги нарече шарлатани."

От ИТН припомниха, че преди година именно ПП-ДБ внесли законопроект за сканиращи машини. Вторите в парламента обясниха – чули гласа на експертите след обществено обсъждане.

Стою Стоев - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И ние изоставихме тази идея. А вие какво искате в момента - два месеца преди избори да въвеждате нова изборна технология."

Станислав Балабанов - депутат от ПГ на ИТН: "Бъдещата воля на служебния кабинет ще покаже дали служебния кабинет иска България да има честни избори с нови машини или не.

Петър Петров - депутат от ПГ на "Възраждане": "Нищо добро няма да произлезе и то сега от поставянето на ЦИК в невъзможно положение и в принуждаването на ЦИК да вземе единственото решение да се гласува отново и само и единствено на хартия."

Гласуване и включване на точката в дневния ред. Искане за прегласуване с проверка на кворума. 10-минутната почивка стана час и 35 минути.

Атанас Атанасов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "В случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието, но не по-късно от един час в рамките на работното време - час и половина мина, откакто е прекъснато заседанието и при това положение председателят повече не може да го възобнови."

Закачка с председателския стол и проверка на кворума. 116 регистрирани и нови 30 минути почивка.

#напрежение в парламента #пленарна зала #промени в Изборния кодекс

