Променят временно движението на трамваи и автобуси по бул. „Рожен“

Промяната ще важи на 25 и 26 април заради ремонт на релсов път

Променят временно движението на трамваи и автобуси по бул. „Рожен"
Слушай новината

Временна организация на движението на обществения транспорт се въвежда в София на 25 и 26 април заради ремонт на релсов път по бул. „Рожен“ в участъка от река „Суходолска“ до трамвайно ухо „София север“, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

От 4.30 ч. на 25 април до 18.00 ч. на 26 април се променят маршрутите на част от трамвайните линии. Трамвайна линия №1 ще се движи с променен маршрут само в посока ж.к. „Иван Вазов“, като мотрисите ще се движат двупосочно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка между надлез „Надежда“ и ул. „Козлодуй“, като се закрива спирка „Централна автогара“ (код 2665) на ул. „Струга“. В същия период трамвайна линия №11 ще се движи от кв. „Княжево“ по обичайния си маршрут до транспортен подлез „Надежда“, след което ще продължава през подлеза по бул. „Княгиня Мария Луиза“ през Централна гара, по бул. „Христо Ботев“, ул. „Струга“ и отново по бул. „Княгиня Мария Луиза“, откъдето ще се движи двупосочно.

Трамвайна линия №12 ще се движи с променен маршрут и разписание през двата дни, като на 25 април ще обслужва участъка от площад „Журналист“ до гара „София север“, а на 26 април до 10.00 ч. ще се движи до надлез „Надежда“ (депо „Банишора“), след което до 18.00 ч. отново ще обслужва маршрута до гара „София север“.

На 26 април трамвайна линия №6 ще се движи до 12.00 ч. по скъсен маршрут от ж.к. „Иван Вазов“ до надлез „Надежда“, а трамвайна линия №27 – до 10.00 ч. от кв. „Манастирски ливади“ до същия участък.

За времето на ремонта се разкрива и временна автобусна линия №12ТМ с маршрут от Централна гара до кв. „Илиянци“, която ще се движи по бул. „Княгиня Мария Луиза“, надлез „Надежда“, бул. „Рожен“ и прилежащите улици в района. Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута, с изключение на спирка „Бул. „Княгиня Мария Луиза“ (код 2829) за линия №60.

След 18.00 ч. на 26 април движението на всички линии ще бъде възстановено по обичайните им маршрути.

