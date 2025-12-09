Протест в подкрепа на управляващите се провежда в Руен

Жители от цяла Бургаска област излязоха на протест в подкрепа на правителството в Руен. Малко след 18:00 часа хората се събраха на площад „Първи май“ пред сградата на Общината. Демонстранти пристигнаха от няколко населени места в региона.

Според хората не трябва да се допускат опити за дестабилизация на държавата в момент, когато България е на прага на присъединяване към еврозоната, нито да се проваля приемането на държавния бюджет.

Протестиращите издигат плакати с послания: „Всички сме граждани на България“, „Не на омразата“, „Искаме сигурност и стабилност“.