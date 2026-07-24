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Психолози ще работят с 11-годишната Наталия след отвличането ѝ

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Мярката за неотклонение на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново, ще се гледа днес във Варна.

До 20 години или доживотен затвор грозят бившия пастрок на момичето, ако бъде признат за виновен. Той беше задържан пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Наталия беше открита в добро състояние и е под полицейска закрила. С нея ще работят психолози, а наш екип днес опита да разговаря с майка ѝ.

"БНТ: Видяхте ли се с Наталия?
Тодорка Петрова – майка на Наталия: Не."

#Асен Симеонов #11-годишната Наталия #психолози #отвличане #мярка

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